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﻿拉登子被納入恐怖份子名單

2017-01-07 列印
　　美國國務院和財政部周四宣佈，將恐怖組織「基地」已故領袖拉登的兒子哈姆扎、「基地」駐阿拉伯半島也門支部領袖班納，納入全球恐怖份子名單。拉登二○一一年美國海豹突隊擊殺後，其副手扎瓦希里接任「基地」領袖，現年二十七歲哈姆扎則負責組織宣傳工作，經常號召支持者向西方國家發動襲擊。美國當局將採取適當措施，包括凍結二人資產、禁止他們在美國金融體系內活動，以封殺其財政來源。
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