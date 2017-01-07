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﻿泰南水災大批旅客滯留

2017-01-07 列印
美聯社
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　　泰國南部廣泛地區暴雨成災，旅遊熱點蘇梅島亦成為重災區，惡劣天氣至今最少造成六人死亡，數以十萬計住戶受災，財物損失慘重。海陸空交通亦受影響，航機班次嚴重延誤，由於現時正值旅遊旺季，大量外國旅客滯留。總理巴育昨日聯同不同部門官員前往南部陶公府災區視察，探望災民並了解救災進度。氣象部門警告，南部地區惡劣天氣會持續，相信要到明天雨勢方會減弱。
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