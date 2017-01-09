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﻿「小御林軍」網民激讚可愛

2017-01-09 列印
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        英國御林軍外表莊嚴，但其實亦有溫情的一面​。英國四歲男童斯科特（Marshall Scott）日前扮作「小御林軍」到溫莎堡慶祝生日，其中一名御林軍步操完後特意和他合照，網民大讚可愛。

　　斯科特日前打扮成御林軍，與母親到溫莎堡觀看御林軍步操表演。當三名御林軍完成步操後，其中一名御林軍特意走出來，向斯科特步操及與他合照，斯科特即時作敬禮手勢。相關片段及相片在網上分享後，吸引大量網民點擊，盛讚斯科特可愛。
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