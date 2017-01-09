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﻿動物權惹關注 虎鯨表演叫停

2017-01-09 列印
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　　美國加州「聖地牙哥海洋世界」，因為屢受動物權益組織批評，加上觀眾逐漸減少，因而決定終止歷史悠久的虎鯨表演，當地時間八日是最後一場。

　　聖地牙哥海洋世界因為動物權益組織施壓及門票銷售下降的趨勢，宣佈要結束虎鯨表演的節目和虎鯨育種計劃。現時在園內飼養的十一條殺人鯨，仍會繼續獲飼養。園方指今年將整修水池，推出新節目〈遇見虎鯨〉（Orca Encounter），讓觀光客觀看虎鯨覓食、溝通、航泳，希望寓教育於娛樂。

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