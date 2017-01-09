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﻿比堅尼女郎 一釣成名

2017-01-09 列印
網上圖片
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　　很多人喜歡釣魚，澳洲一名女子就因為愛好釣魚而成為社交網絡紅人，原因是她經常在社交網站貼上比堅尼釣魚照，她表示希望有一天可以主持釣魚節目。

　　這名前模特兒弗雷克靈頓，身材惹火，樣子甜美。她非常熱愛穿着比堅尼泳衣坐船出海釣魚，並經常拿着大龍蝦、姬鯛、馬鮫魚及黃尾鰤等漁獲拍照留念，然後上載到其社交網帳戶Hooked on Brook，因為吸引到不少男網民成為粉絲。除了釣魚外，她還曾是汽車拉力賽好手。
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