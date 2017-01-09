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﻿奧巴馬出席私人助理婚禮

2017-01-09 列印
美聯社
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　　即將卸任的美國總統奧巴馬和下屬關係非常融洽。奧巴馬周六抽空出席其私人助理尼科爾森（Marvin Nicholson）的婚禮，備受矚目。

　　尼科爾森與奧巴馬交情匪淺，除了是總統的左右手外，也是他的高爾夫球拍檔。自奧巴馬上台後一共打了三百三十三場高爾夫球，尼科爾森參與了其中一百九十二場。而尼科爾森的新娘子伊契奇亦在政府部門工作，是教育部的特別助理。這對新人同為○八年奧巴馬角逐總統寶座的競選團隊成員。
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