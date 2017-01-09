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﻿安倍促撤慰安婦銅像示誠意

2017-01-09 列印
　　日本首相安倍晉三在昨日當地播出的電視節目中，呼籲南韓撤除設置在駐韓國釜山的日本總領事館前，象徵受害慰安婦的少女像，認為「韓國方面必須切實拿出誠意」。

　　安倍表示，就慰安婦問題日韓已達成共識。兩國在一五年確認了慰安婦問題得到「最終且不可逆的解決」。日本向韓國設立由慰安婦支援財團支付十億日圓（將六千六百萬港元）的資金作援助，已表明日方有誠意解決慰安婦問題。敦促韓方履行共識，即使（朴槿惠總統的）政府出現更迭。

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