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﻿佛州機場槍擊案槍手落網

2017-01-09 列印
　　佛羅里達州勞德代爾堡荷里活國際機場日前的槍擊案，造成至少五人死、八人傷，疑有精神問題的槍手聖地亞哥（Esteban Santiago）周六被控暴力造成死傷的罪名，一旦罪成，最高刑罰是死刑。

　　聖地亞哥在盤問中，一直採取合作態度，承認特地買一張單程機票由阿拉斯加飛往勞德代爾堡發動襲擊。而聖地亞哥家人質疑，當局明知他有妄想症及幻聽，但沒有禁止他保留槍械，亦沒有跟進治療，以致未能阻止慘劇發生。
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