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﻿沙特警擊斃IS兩人勇救人質

2017-01-09 列印
　　極端回教組織伊斯蘭國（IS）不斷發動恐怖襲擊，日前在沙特阿拉伯再添一宗，兩名IS份子手持自動步槍、在街上一度挾持人質，不過幸得一名勇警獨力奮戰，擊斃兩名恐怖份子，警員最後受傷送院，正住院治療中。

　　片段由附近居民從住所窗戶拍下整個過程。事發於首都利雅德北部，當局早前接獲情報，發現恐怖份子在某處製造炸藥，於是上周六展開突擊行動。

  期間兩名恐怖份子逃走並與警員發生槍戰，其後登上一輛警車，一名警員見狀立即上前向車內的恐怖份子連開多槍，最終解除危機。
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