 Advertisement
  • 2017年1月9日 星期一
  • 21º
  • 73%
熱門： 空氣質素故宮館街馬林鄭月娥曾俊華

日報新聞 > 國際

﻿阿勒頗汽車炸彈襲擊增至60死

2017-01-09 列印
　　由敍利亞反抗軍控制的阿勒頗城鎮阿扎茲，上周六一個市集發生油罐車炸彈襲擊，造成至少六十人死，五十人傷。伊斯蘭國承認責任。

　　事發地點鄰近土耳其邊界，上周六一輛載滿炸藥的運油車駛至市集的回教法院前爆炸，死者包括反抗軍，但多數為平民。部份屍體燒焦，身份難以辨識。法新社報道，這場攻擊是阿扎茲歷來死傷最慘重的一次。現場爆炸後濃煙密佈，能見度極低，民眾爭相走避，亦有建築物起火，消防員隨即趕到現場撲救。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd