 Advertisement
  • 2017年1月9日 星期一
  • 21º
  • 73%
熱門： 空氣質素故宮館街馬林鄭月娥曾俊華

日報新聞 > 國際

﻿摺衣機器人準備推出市場 Clothes-folding robot readies for launch

2017-01-09 列印
　　A clothes-folding robot that has been in development for more than a decade is at the CES tech show to promote its "imminent" launch.BBC

　　一種開發逾十年的摺衣機器人現身(拉斯維加斯舉行的)「消費電子展」，為「即將」推出市場宣傳。英國廣播公司

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd