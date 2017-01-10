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﻿全球50城市 響應「無褲子日」

2017-01-10 列印
美聯社
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一年一度「無褲子日」今踏入第十六屆，美國紐約、英國倫敦、德國柏林、捷克布拉格、波蘭華沙等全球五十座城市，數以萬計民眾響應號召，無懼寒冷天氣或熾熱陽光，脫下面褲，只穿着上衣、內褲乘搭地鐵。參加者大都表現得十分自然，在旅途中交談、讀報紙、看書、玩手機，由於活動已舉辦多年，其他乘客亦見怪不怪，若無其事。
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