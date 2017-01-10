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﻿美婦一年征服 新罕布什爾州白山山脈

2017-01-10 列印
美聯社
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　　五十一歲美國女子舒爾莊士敦喜歡遠足和爬山，去年一月開始挑戰每月攀上新罕布什爾州白山山脈上，海拔達四千呎或以上的山峰目標，最終她完成壯舉，她終於在一年內走畢其他人要花數年才完成的旅程，成為歷來第一位在一年內完成該壯舉的人。舒爾表示，挑戰過程艱辛，其中她上月在嚴寒、大雪天氣下山，足足花費二十一天才能登頂。
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