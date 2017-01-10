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﻿巴黎老佛爺周日也營業

2017-01-10 列印
　　法國在傳統上非常重視周日休息，過去百貨公司只有聖誕節前夕、每年兩次大減價，才會破例在周日營業；面對近年經濟不景，遊客成為挽救零售業靈丹妙藥，巴黎多間百貨公司已開始實施周日營業，著名的巴黎老佛爺百貨公司亦由本月八日起，每逢周日均開門營業，百貨公司估計，有關措施可令整年營業額增加百分之五到一成。另一間著名百貨公司春天百貨亦預計在年內實施周日營業。
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