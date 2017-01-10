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﻿奧巴馬忠告特朗普 治國不是管理企業

2017-01-10 列印
　　美國候任總統特朗普下周五宣誓就職，即將卸任的總統奧巴馬建議其繼任人，切勿用管理家族企業的企業思維治理國家。在大選中大熱倒灶的前國務卿希拉莉，其密友透露，希拉莉決定放棄參與任何公職選舉。

　　奧巴馬周日表示，特朗普宣讀誓詞後，他將肩負管理世界上最大機構重擔，故必須尊重國家體制；世界各國政府和人民、金融市場亦會密切注視其一舉一動、一言一語。他強調，治理國家與競選運動存在天之淵別，且寄語對方要相信美國情報部門，因為在資訊自由流通的年代，情報系統可協助總統作出最佳決定。

　　另外，有傳希拉莉有意在年底角逐紐約市長一職，其密友美國進步中心總幹事坦頓透露，希拉莉決定放棄參與任何公職選舉，並選擇用更多時間去幫助有需要的小孩子和家庭。
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