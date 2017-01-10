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﻿日駐韓大使返國將留一周

2017-01-10 列印
　　日本不滿韓國政府批准當地民間團體在日本駐釜山總領事館前重新豎立慰安婦少女像，上周宣佈日本駐韓國大使、駐釜山總領事，二人昨日已離韓返國。消息稱，駐韓大事長嶺安政將逗留日本約一周，之後返韓繼續履行職務。

　　日本駐韓國大使長嶺安政、駐釜山總領事森本康敬昨日先後離韓返國。長嶺將逗留日本約一周，將會向政府相關人士匯報事件，並研究對策，之後返韓繼續履行職務。日方預計，長嶺回國期間韓方不會應日方要求撤走雕像，故長嶺重回首爾時間亦可能推遲。

　　日本外相岸田文雄周日再次要求韓方撤走少女像，並要求韓方切實履行日韓共識。
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