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﻿法受到電子襲擊宗數倍增

2017-01-10 列印
　　法國國防部長德里安周日透露，過去三年該國受到電子襲擊數字大幅上升，嚴重威脅基建，單是去年電子襲擊次數已較二○一五年增加一倍，當局共堵截二萬四千宗電子襲擊，黑客襲擊目標包括法國無人駕駛飛行器系統等，當局會加強防範，尤其是臨近四、五月間總統大選時，密切監察黑客動靜，從美國經歷中學習和汲取教訓，為未來可能出現的挑戰作準備。另外，候任白宮幕僚長普里伯斯稱，特朗普同意民主黨在大選期間多次遭黑客入侵及洩露機密資料，俄國政府在背後擔當一定角色。
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