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﻿前伊朗總統拉夫桑賈尼病逝

2017-01-10 列印
　　被籲為伊朗最具影響力總統，在一九八九至一九九七年間領導該國的前總統拉夫桑賈尼周日病逝，終年八十二歲。最高領袖哈梅內伊發表聲明，對拉夫桑賈尼去世感到難過，形容這是一個難以接受的損失。雖然拉夫桑賈尼已退隱多年，但在國內仍然備受尊崇，他亦屢次表態支持屬溫和派的現任總統魯哈尼。伊朗政府宣佈全國哀悼三天，並安排於今日舉行喪禮。美國國務院對拉夫桑賈尼離世致以哀悼，形容他是伊朗歷史中一位重要人物。
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