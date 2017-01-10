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﻿美康州超市斬人案一死一傷

2017-01-10 列印
　　美國康涅狄格州發生傷人案，兩人死傷。事發在周日下午約二時，警方接報舊萊姆鎮一座購物商場的超級市場內，有人揮刀襲擊其他人。當局大為緊張，派出大批警員到場，發現兩人受傷倒地，其中一人當場證實不治，另一人則由直升機送往醫院搶救。警方調查後相信，死者和重傷者是互相認識，疑兇則是衝着目標而來，並非隨意襲擊人。當局正追查二人背景和關係，了解事件真相，未知道他們是否有積怨。
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