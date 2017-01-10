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﻿澳漢玩草地滾球73小時 Australian man plays lawn bowls for 73 hours

2017-01-10 列印
　　A man in Australia has attempted to set a world record by playing lawn bowls "continuously" for three days.　

BBC

　　澳洲一名男子「連續」玩草地滾球三天，試圖創造世界紀錄。　　英國廣播公司
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