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﻿剝光豬 零裝備！ 美漢徒手攀峭壁

2017-01-11 列印
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        來自美國喬治亞州亞特蘭大市的攀山好手奧斯汀，早前挑戰徒手攀爬北卡羅來納州皮斯加林國家森林內，一幅高三百五十呎的峭壁，他不但未有規劃路線，更沒有使用任何裝備，甚至是一絲不掛挑戰險峰，全身唯一身外物是頭上戴着的帽子。奧斯汀表示，攀石運動向來予人戰戰兢兢、謹慎認真印象，他希望以輕鬆有趣的手法，令人重新認識該項運動。
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