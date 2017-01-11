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﻿好心客付2300貼士 助女侍應買新電腦

2017-01-11 列印
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　　二十六歲女子格林在美國南卡羅來納州哥倫比亞大都會機場一間酒吧任職女侍應，她在剛過去的聖誕節，與兩名女兒外出歡度假期時，遭竊匪闖入其住所盜去手提電腦。格林日前在酒吧與客人聊天時，無意中透露該段經歷，又表示失去電腦後令她無法應付大學功課，並煩惱如何籌集購買新電腦資金。當該名客人離開後，她發現對方除支付約五十一美元（約四百港元）帳單外，更豪爽地給她三百美元（約二千三百四十港元）小費，令她喜出望外。
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