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﻿阿爾卑斯山狗拉雪橇賽跑足11日

2017-01-11 列印
美聯社
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　　一年一度法國大奧德西狗拉雪橇大賽上周六在阿爾卑爾斯山拉開戰幔，比賽吸引參賽者來自瑞士、捷克、西班牙、法國等多國隊伍參加，賽事全長六百七十公里，預計需時十一天完成，其間需要在黑夜飛馳，除拉動雪橇的狗隻頸項須戴上照明器，參賽者亦要佩戴頭燈，為愛犬引路。狗拉雪橇原為愛斯基摩人運輸工具，一九○八年在北美舉行第一次正式比賽，上世紀六十年代，狗橇運動經瑞士傳入歐洲，目前在挪威、瑞典、芬蘭、瑞士、奧地利、意大利、法國、德國均舉行比賽。
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