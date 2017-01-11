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﻿世越號海難當日 朴槿惠留官邸工作

2017-01-11 列印
　　昨日是韓國世越號海難一千天，總統朴槿惠的律師團向憲法法院提交彈劾案答辯狀，交代海難發生後七小時行蹤。文件顯示，朴槿惠聲稱事發時身體狀況不佳，當天留在官邸工作，朴並不時聽取官員匯報救援工作最新進展，且下達指示。

　　律師團表示，朴槿惠聲稱事發時身體狀況不佳，當天留在青瓦台工作，她是二○一四年四月十六日上午約十時首次接獲沉船報告，其後致電國家安保室室長金章洙了解意外詳情，並下令搜救全部遇險人員指示。

　　之後七小時，朴一直在聽取秘書匯報救援工作最新進展，其間曾花二十分鐘整理頭髮，亦曾到訪中央災難安全對策本部；到當晚深夜約十一時三十分，朴決定親自前往事發地點珍島彭木港視察。
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