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﻿佛州殺警案兩警殉職

2017-01-11 列印
■女警克雷頓遭通緝犯槍擊，送院後傷重不治。美聯社
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　　美國奧蘭多發生殺警案，一名黑人女警追捕通緝犯時遭對方槍擊，送院後傷重不治。事發在周一清晨約七時十七分，女警克雷頓在佛羅里達州橙縣奧蘭多市一間超級市場外準備查一名男子時，遭對方槍擊，克雷頓中槍倒地，送院後傷重不治，男子逃去無蹤。橙縣警方其後鎖定在逃疑犯是涉及一宗謀殺案的洛伊德，遂增加大量警員搜捕其中一名騎警遇車禍身亡。

  警方正懸紅六萬美元（約四十六萬八千港元）通緝洛伊德，並呼籲他自首。
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