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﻿菲南部海域7.2級地震

2017-01-11 列印
　　菲律賓昨日發生七點二級地震，幸無引發海嘯。地震在昨日下午二時十三分發生，震央位於蘇祿省通科爾鎮西南面三十三公里處海域，強度為黎克特制七點二級，由於地震震源較深，故首都馬尼拉沒有震感，當局震後亦無發出海嘯警告，菲律賓暫時並無接獲人命傷亡、財產損失報告。而美國地質勘探局、中國地震台網、印尼氣象及地質物理局亦分別錄得今次地震，強度介乎七點二至七點三級。菲律賓位於環太平洋火山地震帶，故地震頻發。
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