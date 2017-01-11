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日報新聞 > 國際

﻿世界暖化危害昆蟲

2017-01-11 列印
Warming world harming insects

  A warming world harms insects' "ability to reproduce", which could have long-term consequences, scientists warn. The findings have been published in the Journal of Evolutionary Biology.　BBC

　　科學家警告，暖化的世界會損害昆蟲的「繁殖能力」，長遠後果堪慮。此項發現刊於《演化生物學期刊》。

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