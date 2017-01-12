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﻿韓檢察組研起訴朴槿惠崔順實

2017-01-12 列印
　　韓國憲法法院繼續審理總統朴槿惠彈劾案，當地傳媒昨報道，負責調查朴密友崔順實涉嫌干政案的獨立檢察組，正研究起訴朴、崔二人受賄罪，而檢方調查重點是朴槿惠、崔順實、三星集團之間，在集團合併過程中是否存有「三角交易」。檢方日前已傳召三星集團未來戰略室室長崔志成、次長張忠基，調查三星向崔順實提供資金支援。韓國法例規定，受賄罪一般情況最高判監五年，若案情嚴重，法院可跟據受賄金額衡量刑期，最高可判處無期徒刑。
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