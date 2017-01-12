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﻿奧巴馬告別演說 籲國家續前進

2017-01-12 列印
　　美國總統奧巴馬下周卸任，他周一返回家鄉、從政生涯起點發表告別演說。他指，過去八年美國變得更強大、美好，全賴靠國民從國家及人民利益出發。

　　奧巴馬在夫人米歇爾、長女瑪莉亞、副總統拜登夫婦等人見下，在芝加哥麥考密克廣場向數以千計支持者發表告別演說。演說開始前，支持者高呼「多做四年」口號，奧巴馬堅決表示不可以。

　　他回顧過去八年政績，表示美國能從經濟谷底復甦、改革醫療保障制度、與古巴復交等，全賴靠國民互相包容尊重、接納分歧，從國家及人民利益出發，令美國變成為更強大、更美好的國家。發言期間，奧巴馬一度感觸，取出手帕輕拭眼淚。他又告誡繼任人特朗普，要國家繼續前進，絕不能單靠在網上口誅筆伐，必須走入群眾，親身了解民眾關注問題。
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