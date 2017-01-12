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﻿曼徹斯特夫婦慶祝結婚73周年 Manchester couple celebrate 73rd wedding anniversary

2017-01-12 列印
  A couple who met at a factory making Lancaster "bombers" in World War Two are celebrating their 73rd wedding anniversary.BBC

  英國一對夫婦於第二次世界大戰期間在一間製造蘭開斯特「轟炸機」的工廠邂逅，現正慶祝結婚七十三周年。　英國廣播公司
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