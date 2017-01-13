﻿自立門戶開髮型屋 泰女理髮師頓變「網紅」

里爾易手在即，塞杜斯在一七年首場法甲最後一次以主席身分亮相，難怪隊長馬胡巴矢言要在主場擊退聖伊天歡送他。適逢後者不擅作客，今仗逾兩倍主勝單注或過關皆宜。 擔任里爾主席十五年的塞杜斯周六便離開，會方在賽前及賽後都會舉行歡送儀式，隊長馬胡巴希望領軍全取三分，當作最後禮物︰「很感謝他歷年來的支持，作為今年首場聯賽，己隊定必全力爭勝。」該隊各賽事近四次作東三勝一和，期間轟入十一球，有力擊退聯賽近五場客戰僅兩和三負的聖伊天。 今午澳職，墨爾本勝利自去年十一月初不敵FC悉尼後，聯賽至今八輪取得七勝一和未嘗一敗，腳風甚順的前鋒貝利沙近六輪入七球應記一功。此子今仗領軍主場迎戰聯賽二...

2017-01-13