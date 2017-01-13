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﻿自立門戶開髮型屋 泰女理髮師頓變「網紅」

2017-01-13 列印
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泰國一名女髮型師日前自立門戶，在羅勇府甲鈴縣開設髮型屋，但新店周一開業不久便門庭若市，甚至有顧客願意等候數天，亦要找她理髮。原來名為妮查蒙的女髮型師不但掌握一流技巧，而且擁有天使面孔、魔鬼身材，加上穿着吊帶背心替客人理髮，令她成為網上紅人。妮查蒙亦在社交facebook表示，其店舖面積細小，只能容下一張小沙發，呼籲輪候理髮男士在髮型屋外等候，將空間留給顧客。
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