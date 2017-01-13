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﻿飛機變民宿 每位盛惠952元

2017-01-13 列印
　　英國飛機迷戴維斯，早前購入一架在上世紀七十年代出廠、已退役的Jetstar私人飛機，放置於威爾斯彭布羅克郡的雷德伯夫鎮一幅土地上。戴維斯之後僱用工人拆除機翼，並將機艙改裝成一間最多可容納四人的民宿客房，客房盡量保留飛機原貌，它雖然內櫳細小，但設備齊全，設有飛機座椅、雙人牀、沙發牀，住客更可以進入駕駛艙內扮做飛機師，但控制器已變成電子遊戲機的手掣。據悉，飛機客房的租金每晚為一百英鎊（約九百五十二港元）。
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