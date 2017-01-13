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﻿商業王國將由兩子打理

2017-01-13 列印
　　特朗普即將就職，其名下集團業務繁多，他入主白宮後如何避免利益衝突，成為公眾關注焦點。特朗普表明，會將商業王國交由兩名兒子打理，任內絕不過問集團決策、營運情況。

　　特朗普在記者會上展示多份已簽署文件，證明已將其商業王國交由長子小特朗普、次子艾瑞克全權打理，任內絕不過問集團決策、營運情況；但他強調，自己只是離開其公司，不再管理集團業務，並不是出售業務。

　　他又繼續以審計為理由，拒絕公佈個人稅務記錄，認為只有傳媒才對其稅單感興趣。
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