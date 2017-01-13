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﻿候任國務卿主張與特朗普不同

2017-01-13 列印
美聯社
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　　獲特朗普提名出任國務卿的蒂勒森（圖），周三出席會參議院外交委員會聽證會，被指與俄羅斯總統關係友好的他，認為俄羅斯是美國潛在危機，因為俄國維護本身利益時，其舉動會變得不可預測；他贊成美國維持對制裁俄羅斯措施，北約成員國亦應加強防範俄國。而蒂勒森亦不贊同特朗普認為日本等國可擁有核武器言論，強調任何人均不應該主張或推動地球上有更多核子武器。
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