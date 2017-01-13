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﻿舒拉寶娃四月重返球場

2017-01-13 列印
　　網球女單大滿貫冠軍、俄羅斯球員舒拉寶娃，因無法通過藥檢，被體育仲裁法庭裁定禁賽十五個月後，於四月二十六日重返球場，出戰德國斯圖加特泥地網球賽。舒拉寶娃表示，能夠在自己最喜歡的賽事打第一場比賽，令她開心不已，並我迫不及待與我球迷見面。據悉，舒拉寶娃是以外卡身份參加今次比賽，而世界前十大好手，其中八人預定參加該項比賽，現任網壇一姐姬芭將會進行衞冕戰。舒拉寶娃曾於二○一二至一四年，連續三年獲得斯圖加特大賽冠軍。
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