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﻿印警扣查六千隻被盜烏龜 Indian police seize 6,000 stolen turtles

2017-01-13 列印
　　Indian police have seized 6,000 freshwater turtles stuffed in bags which were "destined" for China and other Southeast Asian countries.　The Asian Age

　　印度警方查扣六千隻被塞入袋中的淡水龜。牠們原定被「偷運」往中國及其他東南亞國家。　

印度《亞洲年代》
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