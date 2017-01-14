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﻿白宮第一狗 咬傷第一千金朋友

2017-01-14 列印
美聯社
網上圖片
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        美國白宮發生「血案」。第一千金馬利亞周一邀請朋友回家作客，其中一名十八歲少女打算親吻其中第一犬「辛尼」時，素有「壞孩子」之稱的辛尼突然張口咬對方左臉眼睛以下顴骨位置，臉頰當場滲血。奧巴馬家庭醫生替她檢查後，證實傷勢並無大礙，但須縫針，傷口瘉合後會留下微小疤痕。奧巴馬一家在白宮共飼養兩隻葡萄牙水犬，其中八歲的阿卜性格溫純，而四歲的辛尼則調皮，曾有情緒太激動而撲倒客人記錄。
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