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﻿萌爆動物玩雪 近千萬人睇片

2017-01-14 列印
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　　寒流近日吹襲美國俄勒岡州，帶來漫天風雪，俄勒岡動物園亦暫停放，不過園內一眾動物卻無懼寒冷，在雪地玩得不亦樂乎，其中北極熊在雪地翻滾、海豹雪上四處滑動、水獺將雪當作小食，來自亞熱帶的亞洲大象亦湊熱鬧，用象鼻拔捲雪玩耍，表現雀躍。動物園將影片上載社交facebook後，吸引逾九百萬人點擊觀賞，動物園發言人形容，網民反應非常正面，即使是不習慣嚴寒大雪的當地人，亦樂見動物玩雪。
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