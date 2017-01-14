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﻿美候任防長：現有軍力不足應對中俄

2017-01-14 列印
■馬蒂斯指，現時美國面臨自二戰以來最大挑戰。美聯社
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　　美國候任國防部長馬蒂斯出席國會參議院聽證會時，指現時美國面臨自二戰以來最大挑戰，面對俄羅斯、中國及極端組織「伊斯蘭國」崛起，美國現有軍力無法應對有關挑戰，要求國會解除國防開支上限。

　　馬蒂斯周四表示，隨着俄羅斯、中國及「伊斯蘭國」崛起，二戰以後以美國為首的世界秩序正面臨自巨大挑戰；他形容俄國是美國頭號敵人，美方雖願意與俄方交往，但實際方雙方可以合作的領域已愈來愈少。

　　他又指，中國侵佔美國機密與智慧財產，為國家安全帶來重大風險；中國在不斷在南海增強軍力，失信於周邊地區。美方要作好兩手準備，一貫秉持「一個中國」政策，未來繼續與中國對話合作，倘若中方行動違背美國利益，亦要作出對抗。
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