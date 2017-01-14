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﻿巴爾的摩火警六童死

2017-01-14 列印
美聯社
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　　美國馬里蘭州巴爾的摩市發生嚴重火警，六名兒童葬身火海。事發在周四凌晨約零時三十分，消防接報巴爾的摩東北部一座三層高大屋起火，一名婦人、三名子女逃生時受傷，消防員到場時整座建築物已陷入火海，遂即時開喉救，其間三樓抵受不住熱力局部倒塌。消防員撲滅火勢後進入火場調查，發現六具小童屍體，死者年齡介乎九個月大至十一歲，是獲救婦人子女。兒童父親返抵家前得悉噩耗，大感震驚和悲痛，警方和消防正調查起火原因。
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