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﻿奧巴馬撤門戶開放政策

2017-01-14 列印
美聯社
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　　尚有不足一周便卸任的美國總統奧巴馬，任內實現美國古巴關係正常化。他周四頒佈行政命令，即時撤銷對古巴非法入境者實施逾半世紀的門戶開放政策，今後所有古巴民眾非法入境美國，均不會自動取得公民身份，一旦被捕更須遣返回國。奧巴馬表示，歡迎古巴民眾繼續以合法方式移民美國；而古巴政府亦樂見美方撤銷有關政策，認為是兩國關係發展途中邁出重要一步。
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