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﻿美司法部調查FBI重啟電郵門

2017-01-14 列印
　　美國去年舉行總統選舉前一周，聯邦調查局局長科米突然高調表示，發現民主黨候選人希拉莉，出任國務卿期間利用私人電郵伺服器處理公務新證據，並重新展開調查工作，事件導致希拉莉民望下挫，影響選情。司法部周四宣佈，會對聯邦調查局重啟調查一事展開調查。司法部監察長霍羅威茨指，在國會、不同團體機構、公眾提出質疑下，決定展開調查。科米發表聲明，歡迎司法部調查，他會全面配合，期望調查結果可釋除公眾疑慮。
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