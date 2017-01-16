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﻿南韓研首部載人 雙足機械人

2017-01-16 列印
        不少男性兒時均會幻想坐進巨大機械人控制艙內，操控它與敵人作戰。韓國一間公司從電影《阿凡達》中取得靈感，開發出全球首個載人雙足機械人，機械人高約四米、重約一點五噸，兩隻機械臂各重一百三十公斤，它更可以模仿艙內駕駛員手臂動作。 該公司負責人表示，自二○一四年展開項目以來，至今已投入二億美元（約十五億六千萬港元）研究資金。他表示，希望機械人量產後，可以讓人類到達過往無法前往的極度惡劣、危險地方工作。
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