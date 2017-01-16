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﻿事頭婆幫下屬蹓狗 仲考慮收養

2017-01-16 列印
　　位於英格蘭諾福克郡的桑德林漢莊園，是英女皇最愛的鄉村別墅，負責看守莊園的芬威夫婦，更擔任該工作長達三十年，女皇與二人有如老友，芬威妻子南茜更負責訓練女皇愛犬，女皇出國時更兼任保母。南茜兩年去世後，芬威表示無力蹓狗，希望親友能幫忙定時帶兩隻狗出外活動，結果女皇自告奮勇接下該工作，每周日都去探望芬威，並且帶狗散步；而芬威上周以九十五歲高齡去世，消息人士透露，女皇正考慮將芬威留下兩隻愛犬帶回身邊照顧。
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