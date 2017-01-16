事頭婆幫下屬蹓狗 仲考慮收養
暢銷歐美亞包括中港 三文魚不宜生吃 阿拉斯加樣本有蟲
野生三文魚有蟲，不宜生吃！外國最新研究發現，美國阿拉斯加捕獲的野生三文魚帶有日本絛蟲，並警告在北美太平洋海岸一帶捕獲的野生三文魚，均可能有這種寄生蟲，並以非急凍方式輸往全球各地，當中包括中國和歐洲，食...
2017-01-16
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維權律師李春富突獲釋 確診精神分裂須入院 內地維權律師李春富前年八月被當局拘捕後，上周突然獲釋回家。中國維權律師關注組日前表示，被關押逾五百天的李春富，到醫院接受身體檢查時確診罹患精神分裂症，須住院治療。
李春富於二○一五年八月被當局帶走調查，是「 七○九大拘捕」維權律師之一，其兄嫂、維權律師李和平妻子王峭嶺透露，北京公安上周四傍晚五時將李春富送抵家門，並告知家人，當局批准他保釋候審。 被關押逾五百三十天的李春富體形消瘦、面色蒼白、神情呆滯，即使警察走後仍不敢步入家門；李春富其後更出現暴力傾向，曾在無人看管情況下毆打其妻。 李春富家人前日在律師陪同下，安排李春富到精神病專科醫院北京市回龍觀醫院接受檢查，醫生其後確診他罹患精神分裂症，須住院治療。 「 七○九大拘捕」中，全國二十五個省其有三百一十九人被捕，包括維權律師、維權人士及其家屬，逾二百人目前已獲釋，部份人仍受當局嚴密監視...
2017-01-16
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南韓研首部載人 雙足機械人
不少男性兒時均會幻想坐進巨大機械人控制艙內，操控它與敵人作戰。韓國一間公司從電影《阿凡達》中取得靈感，開發出全球首個載人雙足機械人，機械人高約四米、重約一點五噸，兩隻機械臂各重一百三十公斤，它更可以模仿艙內駕駛員手臂動作。 該公司負責人表示，自二○一四年展開項目以來，至今已投入二億美元（約十五億六千萬港元）研究資金。他表示，希望機械人量產後，可以讓人類到達過往無法前往的極度惡劣、危險地方工作。
2017-01-16
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元朗村屋慢熱細單位主導 睇樓交投量俱跌
新年長假期，加上受辣招和美國加息影響拖累，元朗區12月村屋買賣表現略遜，錄得約10宗成交，業主態度兩極，有全幢單位減價求售，亦有個別加價，選擇封盤的更佔3成。本刊今期介紹3個不同間隔之放盤，駿逸雅苑屬...
2017-01-16
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燃油對沖損失減 太古派定心丸 國泰推新策略
太古股份（019）披露去年經營情況及今年展望時，向證券分析員派定心丸，承認去年經營困難，但今年油價較去年高，國泰航空（293）的燃油對沖損失也會較低，而且國泰將積極推行新策略，但目前未能披露詳情。太古地產（1972）到期續租寫字樓租金仍上升，但商場租金走勢則較為疲弱。可樂裝瓶業務因收購而得以進一步擴展。 太古去年十一月已經再發盈利警告，指海洋服務仍受困於採油業低迷的境況，且需要計入減值23億元的損失，國泰航空下半年盈利又不如預期，港機工程（044）美國業務需要減值。 太古企業發展及財務董事郭鵬會見證券分析員時指出，集團以往多年受惠於內地經濟增長，太古地產積極在中港美...
2017-01-16
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傑志奪牌搔十年癢
傑志與東方龍獅昨會師高級組銀牌決賽，前者憑林志堅、林恩許入球及門將王振鵬發威險勝2:1，相隔十年後再度捧起銀牌錦標，後者更解除八年心結。 本地雙藍會昨日吸引逾六千二百人入場，傑志於十六分鐘及七十八分鐘分別由林志堅及林恩許破網，東方雖有中場美路史拿域破網，但傑志門將王振鵬在補時階段飛身撲出基奧雲尼施射，助球隊保住2:1勝果，相隔十年後再度捧起銀牌冠軍。 王振鵬補時神救保勝局 今仗屢救險球的王振鵬賽後也直言一吐烏氣：「八年前我在銀牌決賽兩次出醜，累傑志失去錦標，一直令我耿耿於懷。今仗在最後關頭救出基奧雲尼射門助球隊保住勝果，也令我去掉銀牌這個心魔吧。」
2017-01-16
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迎新歲 閃爍眼妝 立體紅唇
農曆新年將至，佳人當要悉心打扮，妝容最好做到高貴華麗、充滿喜慶氣氛，同時不失現代感。若以閃爍金調眼妝配上立體紅唇，個人魅力定必倍增，團拜時便可輕易吸引全場目光！撰文︰Angel Leung 攝影︰黃...
2017-01-16
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自彈自唱壓軸 High爆全場 霆鋒望開「零距離」演唱會
謝霆鋒與容祖兒等英皇群星前晚在廣州獻唱，霆鋒壓軸登場，自彈自唱High歌，當台下粉絲大叫他開演唱會時，霆鋒感性的表示，希望可以在「零距離的場地」唱歌給粉絲聽。 謝霆鋒、容祖兒、Twins及林峯...
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社論——糾正駕駛態度 阻巴士大車禍
前晚城巴一名年逾六旬的兼職司機，駕駛雙層巴士剷上藍田一個路中分隔石壆的斜台，車身翻側，導至一死十八傷大車禍，警方昨以危險駕駛導致他人死亡罪名拘捕涉事司機，令人關注該司機的駕駛態度。巴士公司對年長司機的體檢要求亦起了疑問，巴士載客最多逾百人，一旦出事，死傷嚴重，巴士公司必須吸取今次教訓。 涉及今次車禍的兼職司機，六十一歲，曾因體檢不合格而停工，後來再檢合格獲准開工。亦有消息稱，該司機事發前一度「暈一暈」。公眾關注，究竟巴士公司的體檢制度，是否有效判斷司機健康狀況是否適合駕駛？尤其對不合格者的重檢，應否更加嚴格，這事關重大，若制度未能找出司機健康問題或隱疾，等同把逾百名乘客的性...
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和平開心否極泰來
田泰安於本月八日停賽復出，守齋兩個賽馬日後，終於剛周六策騎「光速銀桂」和「嬴風雲」起孖破悶局。周三泥地夜賽，田泰安將會騎足八場，他坦言希望乘勝追擊續增添進帳，當中他認為方廄「和平開心」和蔡廄「活力寶」...
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