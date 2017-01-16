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﻿哈里女友阿哥持槍被捕

2017-01-16 列印
　　英國皇位第五繼承人哈里王子與美國影星女友馬克爾愛得火熱，但馬克爾同父異母兄長小托馬斯，上周四在美國俄勒岡州因涉嫌舉槍指向另一名女子頭部，被警方扣留問話，之後落案控以刑事恐嚇、非法使用武器等罪名，但他獲准以一千五百美元保釋候審。外界相信，事件不單令馬克爾大為尷尬，甚至令皇室有所顧忌，質疑其複雜家庭背景是否適合嫁入皇室。
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