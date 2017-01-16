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﻿日色情漫畫家阻癡漢非禮

2017-01-16 列印
　　日本一名色情漫畫家日前在社交網站twitter以漫畫形式分享一段經歷，結果獲網民一致好評。該名漫畫家五年前乘電車到出版社交稿時，發現一名疑似色狼非禮女學生，當時他上前制止，情急之下將裝着原稿的公事包硬塞進女生與色狼中間，令他知難而退，女生之後回頭感激他，並稱自己其實十分害怕。漫畫家正義之舉獲網民一致好評，超過四萬人點擊讚好。
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