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﻿京都「雪金閣寺」完美再現

2017-01-16 列印
        日本各地最近數日氣溫驟降，多地均白雪紛飛，關西地區京都昨晨氣溫迫近零度，並降下一場大雪，當地名勝金閣寺繼上月底後，再次染上雪妝，寺屋簷上鋪滿積雪，白雪與金閣寺的金色相互輝映。不少網友均在社交網twitter分享「雪金閣寺」相片，大部份均認同昨日的景色較上月更美；更有居住京都六年網友表示，從未看過這麼美的金閣寺，總算達成人生夢想。
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