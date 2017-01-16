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﻿全球最小國 填海解決土地問題

2017-01-16 列印
　　位於英格蘭東部東安格利亞對開九點五公里海域，有一座二戰時期的海上碉堡，面積等於兩個網球場，不過該個人工平台其實是全世界最小國家西蘭公國，國土內有兩人居住。西蘭統治者米高親王透露，自英國通過「脫歐」公投、特朗普當選美國總統後，有數以千計人士申請成為西蘭公民，他計劃透過填海造地，擴大國家領土面積，容納更多公民居住。米高親王父親一九六七年宣佈擁有碉堡主權後，宣佈獨立為西蘭公國，公國七四年首度鑄造貨幣，現時擁有國歌、國旗、憲法，甚至足球隊。
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