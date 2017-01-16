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﻿全球最小運載火箭 日本發射失敗

2017-01-16 列印
　　日本宇宙航空研究開發機構昨日在鹿兒島發射全球最小型運載火箭，惟火箭升空約二十秒，便發生故障墜入海中。另外，美國太空探索公司經歷去年九月發射獵鷹九號火箭失敗後，周六順利發射並回收該款火箭。

　　日本宇宙航空研究開發機構昨晨八時三十三分，在鹿兒島縣肝付町內之浦宇宙空間觀測所，搭載一枚超小型衞星的小型運載火箭SS-520升空，約二十秒後，火箭在第二節推進器點火期間發生故障，火箭連同衞星墜入太平洋。機構負責人表示，會調查故障原因。

　　美太空探索技術公司上周六上午九時四十五分，在加州范登堡空軍基地發射獵鷹九號運載火箭升空，火箭順利將十枚衞星送入預證軌道後，該公司再次測試回收第一級火箭，約八分鐘後火箭順利降落太平洋一艘無人船上，是該公司首度在太平洋上成功回收火箭。
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