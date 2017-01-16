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﻿比利時大型反恐拘三人

2017-01-16 列印
　　比利時警方上周六進行大型反恐行動，突擊搜查首都布魯塞爾多個住宅單位，帶走三名嫌疑份子扣留問話，暫時未知他們是否與激進組織有聯繫，當局拒絕披露詳情。搜查行動集中在布魯塞爾市中心莫倫貝克區，警方封鎖多條街道，配備大量武器特警衝入目標單位拘捕疑犯，其間並無發生激烈衝突，行動持續數小時。

　　莫倫貝克區該區是少數族裔和外來移民聚居地，亦有激進分子匿藏當地。

　　二○一五年十一月法國巴黎遭受恐襲後，部份一些與案有關的極端分子逃到該區匿藏，令莫倫貝克變得舉世知名。
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